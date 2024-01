Uuel nädalal läheb ilm veidi pehmemaks

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Lumesadu laieneb üle Eesti läänest itta ning tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 12-17, puhanguti 24 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 7-12, saartel ja läänerannikul 3-6 kraadi. Päeval on pilves, pärastlõunal kohatiste selgimistega ilm. Sajab lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul, lääne poolt alates pöördub järk-järgult edelasse 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Külma on 1-6 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti 20 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 3-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja on pinnatuisku. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15, pärastlõunal läänekaare tuul 3-9 m/s. Külma on 1-6, õhtul kohati 10 kraadi.