Lumeuputus pani tähelepanematumad autojuhid kõnniteed kasutama

„Pilti vaadates tundub justkui oleks ohutussaar keset teed ja selline mulje jääb ka järjest enam autojuhtidele. Tegelikult on lumekoristusega jäänud aga ekslik mulje, sest paremal on hoopis kõnnitee,” kirjeldas ta. „Sattusin ise kahel korral peale olukorrale, kus just nimelt sealt paremalt poolt keeras Pärnu-Rakvere maanteele ka auto. Kuna mõisas asub ka kool ning seda kõnniteed kasutab väga palju lapsi, siis on ainult aja küsimus, millal juhtub mõni õnnetus.”