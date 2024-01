Paide endine linnapea: kuhu jäi inimlikkus, härra linnapea?

Algatuseks tuleb rõhutada, et linnavalitsuse tööpõld on väga lai – nagu Eesti põhiseadus ütleb: kõik kohaliku elu küsimused. Nii peab kohalik valitsus korraldama koolielu, kultuuri, teede ja tänavate korrashoidu, ruumilist planeerimist, ent ka hoolekannet ja seotud teenuseid. Seda kõike kohalike inimeste eluolu ja heaolu silmas pidades. Just otsustamises ja valikute kaalumises on viimane eriti oluline, ja kui nüüd tulla sotsiaalhoolekandesse, siis ei saa olla midagi olulisemat kui inimese abivajadus ja selle põhjalik hindamine. Ja kindlasti ei ole see alati lihtne, vaid sageli väga keerukas.