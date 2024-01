Järvamaad turundatakse Põhjamaade suurimal turismimessil

Visit Estonia eestvedamisel osaletakse MATKA messil juba aastaid. EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul tehakse seda põhjusel, et Soome on olnud ja ka jääb Eestile kõige olulisemaks turismituruks, mis on suurim ka siis, kui külastusnumbrid pole parasjagu rekordtasemel. „Soome külastajad annavad 39% meie turismitulust ning jätavad Eestisse 1,3 miljonit eurot päevas,“ ütles Aavik.

Ühisstendis osaleva Visit Saaremaa turunduse peaspetsialisti Kristina Mägi sõnul on soomlastel kujunenud Saaremaal välja pikaajalised lemmikud. „Jätkuvalt on põhjanaabrite seas väga popp avastada Lääne-Eesti saari jalgratastel, teha näiteks Muhule ja Saaremaale tiir peale ning põigata siis rattakruiisile Hiiumaale. Ka matkaradade vastu tuntakse jätkuvalt suurt huvi,“ tõi Mägi välja. Samuti on MATKA mess saarlastele eriline selle poolest, et ühelgi teisel turismiüritusel ei uurita neilt ratsutamisvõimaluste kohta nii palju kui seal. „Nii omal käel tulijad kui ka Soome reisikorraldajad küsivad meilt ikka ja jälle, millistes taludes saab saarel ratsutada. Ka golf ja Saaremaa ooperipäevad on märksõnad, milleta ei möödu meil turismimessil ükski vestlus. Seetõttu on mul on väga hea meel, et Eesti Kontsert on Saaremaa ooperipäevadega esimest korda ise MATKAl väljas,“ rääkis Mägi.