Järvamaa taotlejate huvi metsameetme toetuse vastu püsib kõrge

KIKi metsaosakonna juhi Gunnar Reinapu sõnul on metsaomanike suur huvi hooldusraie toetuse vastu ootuspärane, kuid kuna toetust taotleti enam kui kaks korda rohkem, kui eelarves selleks ettenähtud vahendeid on, siis tuleb enne lõplike otsuste tegemist KIKil taotlusi hindama hakata. „Hooldusraie puhul saavad esimeses järjekorras toetust kuni 10-aastased puistud, seejärel 11-20-aastased puistud ning viimases järjekorras 21-30-aastased puistud,“ selgitas Reinapu. „Küll aga teeb rõõmu, et pea kolmveerand hooldusraie töödest planeeritakse just eraisikute või FIEde metsamaal, mis näitab, et riigipoolne toetus on väga suureks abiks just väiksematele metsaomanikele,“ lisas Reinapu.