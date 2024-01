Nimesi maailma sisekarika etapil on kõigi silmad kolmekordsel võitjal Lisell Jäätmal

Eesti plokikoondist esindavad Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas, Maris Tetsmann ja Robin Jäätma, harrastussportlastena osalevad vaistuvibu klassis Inge Sirkel Suviste, Annika Vänt, Argo Sepp, plokkvibu klassis Reimo Loorents, noorte plokkvibu klassis Paul Henning Hanni, Siim Oliver Kalmus, Mait Sirel, noorte sportvibu klassis Ander Sepp ja Karl Eirik Kohava. Sportlastega on kaasa treenerid Maarika Jäätma ja Kadi Koort.

Läbi aegade Eesti kõige edukam plokkvibulaskja Lisell Jäätma, kes kuulub ka Team Estoniasse, on Nimes´i turniiri kolmekordne võitja. Tänaseks on Lisell Jäätma 2023 aasta võidumatsh internetis kogunud 6,2 miljonit vaatamist, kohapeal kaunistavad võistlusareeni seinu tšempionite fotod, kelle seas ka Liselli oma. Seega on kõigi - nii sportlaste, treenerite kui pealtvaatajate silmad sõna otseses mõttes meie esilaskuril!