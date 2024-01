Rimi Eesti: seitsme aastaga 50% vähem raisku läinud toitu

Toidukao vähenemise taga on osalt kindlasti parem planeerimine, aga väga suure panuse andis allahinnatud toodete müük. 2023. aastal müüdi Eesti Rimides enam kui 4 miljoni euro eest allahindluskleebistega tooteid, mille realiseerimistähtaeg oli lähenemas. „Eestimaalased julgevad, ehkki kardetavasti küll majanduslikest raskustest tulenevalt, varasemast enam osta peatse realiseerimisajaga toidukaupu, millest varem mööda vaadati. Loodan, et sellest kujuneb eluterve harjumus, mis jätkub ka majandusolude paranemisel, sest tegu on ju täiesti korralike toitudega. Läheneva realiseerimisajaga toidu ostmine eeldab ostjalt lihtsalt toidulaua täpsemat planeerimist,“ rääkis Bats.

Toidukao oluline vähenemine tõi Rimi jaoks kaasa ka jätkusuutlikuma majandustulemuse. „See on väga hea numbriline näide selle kohta, kuidas jätkusuutlikkuse valdkonna eesmärkide seadmine nagu toidukao vähendamine seda jaekaubanduses kahtlemata on, võib tuua ettevõttele ka otsest majanduslikku kasu. Need pole pelgalt hea tahte märgiks või kuvandi parandamise tarbeks välja mõeldud teetähised,“ sõnas Bats, tuues välja, et toidukao kahandamine vähendab ettevõtte jaoks kulusid mitmes valdkonnas alates hankimisest ja lõpetades prügi utiliseerimisega. Aga asi ei piirdu kulude kokkuhoiuga. Investeerides allahindluskleebiste süsteemi loomisse ja juurutamisse kauplustes seadis Rimi eesmärgiks viimase säilivusajaga toodete müügi suurendamise ja seeläbi toidukao vähendamise. “Oleme suutnud tõestada, et kestlik mõtlemine on ka äriliselt kasulik” sõnas Bats, lisades, et allahindluskleebised on reaalselt aidanud müüki kasvatada.