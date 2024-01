Kuriteoohvrite toetamiseks valmisid uued abivahendid

Üheti võiksid abivahendid julgustada ohvreid abi saamiseks politseisse pöörduma. Teisalt on sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste arendustiimi juhi Andrea Kingi kinnitusel Eestis ohvriabisüsteem just selline, kus eri teenuste kaudu on abi ohvrile kättesaadav ka siis, kui ta ei soovi veel kohe või üldse politseile kuriteoteadet teha. „Julgustame inimesi pöörduda ohvriabi kriisitelefoni 116 006 või piirkondliku ohvriabi poole, et saada keerukates olukordades toetust, nõu ning vajadustele vastavaid teenuseid, mille kohta saavad ohvriabitöötajad meelsasti täpsemat teavet jagada,“ ütles Andrea Kink.