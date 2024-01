Juubilarist õpetaja sai kingiks südamliku kontserdi

Samasugune üllatuspidu korraldati teenekale õpetajale ka kümme aastat tagasi, mil ta tähistas 70 aasta juubelit. Peo korralduse võtsid toona enda õlule Koeru kultuurimaja, keskkool ja muusikakool. Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärv põhjendas ühispidu asjaoluga, et Aino Linnas oleks oma tagasihoidlikkuses tähtpäevast mööda hiilinud samamoodi nagu varem.

Üsna samamoodi kulgesid ettevalmistused ka nüüd, kümme aastat hiljem. Saanud sünnipäevalapselt kinnituse, et ta end pühapäeva pärastlõunal kultuurimajja tulema sätib, said korraldajad teada, et muusikaliste tervitustega tullakse juubilarile õnne soovima nii Koerust, Järva-Jaanist, Albust kui ka Paidest. Lisaks veel hulgaliselt kogukonna liikmeid.