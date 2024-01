Pepco regionaalne turundusjuht Marta Butkevič-Repšė andis teada, et nende Paide pood teeb uksed lahti 1. veebruaril kl 9. “See saab olema meie 37. kauplus Eestis,” avaldas ta. “Asukoht Paides on meie jaoks väga oluline, sest kauplus hakkab asuma keset Eestit, kohas, kus puudusid Pepco kauplused. See tähendab, et meie kliendid saavad iga päev vajalikke tooteid paremini kätte.”