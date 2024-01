Selgunud on esimesed “Tervist edendav töökoht” märgise saajad

Kõigil taotlejatel on olnud võimalus osaleda erinevatel tervisedenduse korraldust toetavatel koolitustel ning järgmiseks etapiks on tööandjatele seatud eesmärk koostada oma asutuse tervisedenduse tegevuskava ja esitada see TAI-le hiljemalt 18.märtsiks. Järgmiste märgise kasutusõiguste saajad avaldame hiljemalt käesoleva aasta maikuus.

“Tervist edendav töökoht” märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega. Tööandjal on võimalik kasutada nii eesti- kui ka inglisekeelset märgise faili näiteks oma asutuse töökuulutustel, kodulehekülgedel, e-kirja jalustes kus see on asjakohane ja sobiv.