Türi vallas langesid jäätmeveo hinnad

Jäätmeveoettevõtjate Ragn-Sells AS-i, Ekovir OÜ ja Eesti Keskkonnateenuste AS-i lisateenuse (kuni 800-liitrise konteineri käsitransport alates 11 m) hindade kaardistamine tuvastas piirkonniti ebamõistlikult kõrged hinnad. Konkurentsiamet on ka varem jäätmeveo lisateenuste hindasid analüüsinud ning on seisukohal, et isegi kui mõni turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja pakutav teenus on lisateenus ja see sõlmitakse poolte vahel kokkuleppeliselt, siis peab ka selle teenuse hinnakujundus olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega. Amet palus lisateenuse hinnad viia kooskõlla selle teenuse majandusliku väärtusega.