Eksib see, kas arvab, et maakonnakeskuse Paide kõige õnnetusterohkem ristmik on Pärnu ja Raudtee tänavate ühenduskoht. Krimistatistika näitab, et aastate jooksul on juhtunud lugematul arvul liiklusõnnetusi ka Tööstuse ja Karja tänava ristmikul.