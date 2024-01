Eesti kirjanduse päev Vargamäel keskendub ühele „Tõe ja õiguse“ peamisele teemale

30. jaanuaril kell 14 avatakse näitus „100 aastat soode kuivendamist Vargmäel". Näituse teema tuli muuseumi külastajatelt. „Külastajad otsivad kirjandusliku Vargamäe jälgi – kus on kraavid, kus on kiriku torn, kuhu jäi lehm kinni," sõnab näituse kuraator Siiri Kvell. „Maastiku kujundamisel on „Tões ja õiguses" oluline koht. Saame osa inimese võitlusest maaga, Vargamäe Andrese unistustest. Näitusel vaatleme romaani esimest ja viimast osa. Uurime, kuidas läheb romaanielu kokku päriseluga," ütles Kvell.