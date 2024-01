PILDID ⟩ Järvamaa hooldajad pälvisid ettevõttesisest tänu ja tunnustust

„Möödunud aastal arenes ja kasvas Südamekodude pere oluliselt: avasime uue hoone Valklas ja Lihulas, samuti algas ehitus Tartus ning laienesime Paidesse. Muidugi leiab tunnustamisväärset igast Südamekodu majast, kuid Lihula paistis seekord silma eriliselt tubli ja väljakutseid ületavana: kliendid pidasid vastu ehituseaegsetele ebamugavustele ning töötajad näitasid väga ühtset meeskonnavaimu. Suur ehitus lõppes edukalt ning uue majaosa avamisega,“ rääkis Südamekodud AS nõukogu liige Martin Kukk ning lisas, et tublisid ja pika staažiga töötajaid on Südamekodudes tunnustatud ka varem, ent suurem tunnustusüritus võeti ette esmakordselt. „Südamekodud on kasvanud 11 eri asukohaga suurimaks Eesti eakatekodude ketiks – meie seas on väga palju väga tublisid inimesi, kelle teistele eeskujuks seadmine on oluline.“