PILDID ⟩ Paides sähvisid prožektorid, töötasid tossumasinad, kõlas muusika ja oma oskusi näitasid ka tantsijad

„“22” on minu soolo debüütsingel. Lugu räägib lapse-ja noorpõlve unistustest ja nendes pettumisest,” kirjutab noor artist ise. „Lapsena olin alati kindel, et suudan oma unistused täide viia. Oli süütu ja mul oli puhas usk iseendasse ja miskipärast sellesse, et elu lihtsalt täidab mu unistused minu eest. Ma ei kujutanud ettegi, et 22-aastaselt püüdlen ma ikka veel nende unistuste suunas, sest noorena tundus, et kahekümnendates aastates peaks elu juba täielikult paigas ja laitmatu olema. Nüüd, noore täiskasvanuna tulen seega alles sellele ilmselgele mõistmisele, et püsivat perfektsust elus tegelikult olla ei saagi ning unistamine ja parema poole pürgimine jääbki alati elu osaks.”