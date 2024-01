Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa aasta tegu on valitud juba 21 korda. Kui selle asemel valida Järvamaa kõige olulisemat maja, siis huvitav, mille poolt järvalased hääletaksid. Kas see on Paide raekoda, kus asub linnavõim ja kus tuhanded inimesed on sõlminud oma abielu? Või on hoopis Posti 12, meie riigigümnaasium, mille järvalased valisid 2021. aasta teoks? Või on kõige olulisem hoopis Paide muusika- ja teatrimaja, kus viis aastat tagasi alustas tegevust Paide teater, mis oli Järvamaa aasta tegu 2018? Ei tea, sest sellist valimist pole tehtud. Kui vaadata Järvamaa aasta teo tiitli saajaid, siis esimest korda läheb maakonna suurim tunnustus teist korda ühte ja samasse majja. Tõsi, see maja – Järvamaa haigla – aina suureneb. 2012. aastal võttis Järvamaa aasta teo hääletusest osa 1046 inimest ja neist 356 andis oma hääle Järvamaa haigla õendusabi keskuse valmimisele. 2023. aastal valmis haiglal uus erakorralise meditsiini osakond. Aasta teo hääletusest võttis osa ligi 2000 inimest, kellest koguni 40 protsenti andis oma hääle uuele erakorralise meditsiini osakonnale. Järvamaa haigla juhatuse liige ja peaarst Külvar Mand ütles, et kuigi uue osakonna rajamiseks avanesid rahakraanid koroonakriisi ajal, algasid ettevalmistööd aastaid varem, sest töötajatele oli juba varem selge, et see peab olema haigla arengus järjekordne samm.