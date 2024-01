Andmekaitseidu juht: Aasta toob andmekaitse valdkonda märgilised muudatused

Andmekaitse üldmääruse (GDPR) nõuded muutuvad aina keerulisemaks ning ettevõtetele tähendab see, et igal hetkel peab olema täpne ülevaade, mida andmetega tehakse, kas dokumendid on uuendatud, kas riskide maandamise meetmed on jätkuvalt asjakohased. “Andmekaitsest on saanud dünaamiliselt arenev valdkond, mis on muutunud äri lahutamatuks osaks,” sõnas Krete Paal.