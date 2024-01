Energiaekspert selgitab: Miks tasub praegu hinda fikseerida lühiajaliselt?

Tohveri sõnul on hetkel lõppeva elektripaketiga kliente palju kahel põhjusel. Esiteks otsustasid paljud kliendid eelmise talve ja energiakriisist tingitud kõrgete hindade valguses oma elektrihinna aastaks ajaks fikseerida. Teiseks võimaldasid suvised madalad elektrihinnad ning soodsad turuprognoosid möödunud aasta suvel pakkuda klientidele soodsaid kuuekuulisi elektripakette, mis nüüd aeguma hakkavad.

„Aasta algus näitas taas, et börsihinnaga elektripaketi kasutajad peavad olema valmis väga kõrgeteks hinnatippudeks. Nüüd, kui mitmetes kodudes on vaja teha otsus elektripaketi valiku osas järgmiseks perioodiks, oleks mõistlik vaadata üle oma elektritarbimine ning otsustada, kas kasulikum oleks börsi- või fikseeritud hinnaga elekter,“ selgitas Tohver. „Näiteks Enefiti eraklientidest on fikseeritud hinnaga paketil ligi 70% tarbijatest.“

Enefiti Eesti turu juht lisas, et nii börsi- kui fikseeritud elektripakettide pooldajatel on pikas perspektiivis mõistlik valida taastuvenergia. „Rohelise elektripaketi valimine võimaldab kiirendada investeeringuid taastuvenergia tootmise arendamisse ja seeläbi suurendada taastuvenergia turule tulekut,“ selgitas Tohver. „Mida rohkem elektrit saame toota taastuvenergiaallikatest, seda kiiremini langevad ka elektrihinnad ning seda soodsama hinnaga pakette on võimalik tulevikus klientidel saada.“

Just see ongi viimasel ajal juhtunud: üha enam toodetakse elektrit taastuvatest allikatest ning seetõttu on ka roheenergia paljudele klientidele kättesaadavamaks muutunud. Enefiti kodulehel on võimalik võrrelda kõigi tavaliste elektripakettide hinda 100% taastuvenergial põhinevate ehk roheliste pakettidega. „Sealt on näha, et hinnavahed tava- ja roheelektri vahel on väikesed. Seega on praegu hea võimalus astuda samm roheteekonnal jätkusuutlikuma tuleviku poole,“ ütles Tohver. „Iga inimene saab anda oma panuse, valides tavalise elektripaketi asemel rohelise, 100% taastuvenergial põhineva energia.“

Kuidas aga otsustada, kui pikaks ajaks elektrileping sõlmida?

„Oleme näinud, et hiliskevadel ja suvel on elektrihinnad madalamad ning neil perioodidel on võimalik klientidele pakkuda ka soodsama hinnaga fikseeritud pakette,“ selgitas Santa Tohver. „Seepärast võib just parim valik olla hetkel oma elektripakett lühiajaliselt ehk kuueks kuuks fikseerida, et siis suviste madalamate hindade ajal soovi korral pikemaid hinna fikseerimise otsuseid teha.“