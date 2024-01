Uuring: töökohtade säilitamisest on saanud ettevõtjate prioriteet

Uuringust selgus, et Eesti ettevõtjate jaoks on enam kui poole aastaga prioriteetide nimekirjas neljandalt kohalt teiseks kerkinud küsimus olemasolevate töökohtade säilitamisest. Seda pidas seda oluliseks 32% vastanuist. Kuigi suur hinnatõus on praeguseks raugenud, siis uuringu järgi pidasid ettevõtjad jätkuvalt suurimaks katsumuseks inflatsioonimõjude ning kuludega hakkama saamist – nii vastas tervelt 40% ettevõtjatest. Võrreldes eelmise uuringuga aprillis, on see näitaja siiski langenud, olles siis koguni 58%.

Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul on mõistetav, et kuigi inflatsioon on taltunud, siis selle mõjud löövad jätkuvalt laineid, sest suurenenud kulude ja tarbija ebakindluse taustal kahanevad ettevõtjate ärimahud. „Kuna eelarved on varasemast palju suurema surve all, siis see paneb löögi alla töökohtade säilitamise. Siiski on meie ettevõtted käitunud varasematest kriisidest erinevat ning hoidnud töötajaid palgal isegi olukorras kus kõigile pole täiskoormust pakkuda. See on hoidnud võimekust uuesti kiirest alustada kui olukord paraneb,“ lisas ta.