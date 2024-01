Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädal enne aianduskauplejate tänavust kõige olulisemat kuupäeva, 1. veebruari on Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimehe Pille Marrandi telefon ja meilikast juba punases. Mida lähemale jõuab kuu lõpp, seda rohkem «Kas oleks võimalik?», «Kas saaks?» ja veel mõne kas-küsimusega meile ja sõnumeid talle laekub. Pöördujad teavad muidugi hästi, et kirjapanek 45. Türi lillelaadale algab 1. veebruaril, ent heas usus ja lootuses proovitakse ikka varem löögile pääseda. Pille Marrandi sõnul on aga kõik ühel stardijoonel ja eriõigusi ükski kaupleja ei saa.

* Kui eelmisel nädalal pani haridustöötajate tähtajatu streik suuremat osa Järvamaa koolijuhte pead murdma, kuidas see ilma õpetajateta üle elada nii, et lastel tunnid ja õppetegevus jätkuks, siis alanud nädal on toonud streigi raugemise. Enamik maakonna koole on naasnud tavapärase töörütmi juurde, kuid on siiski ka õppeasutusi, mille õpetajate protestimeelsus pole vaibunud.