Politsei: piirveekogule minnes tuleb endale riigipiiri kulgemine täpselt selgeks teha

„Oma panuse rikkumiste ennetamiseks annavad mõistagi ka piirivalvurid, kes järvel toimuval teravalt silma peal hoiavad ja piirialale liialt lähistele sattuvate kalastajatega ennetavalt ühendust võtavad. See aga tähendab, et piirivalvuritel peab olema täielik pilt järvel olijatest. Seetõttu on oluline, et piiriveekogule väljumine registreeritakse nõuetekohaselt ning tutvutakse ennetavalt muuhulgas ka jääoludega. Vaid nii saavad piirivalvurid teid vajaliku infoga kurssi viia ning häda korral viivitamatult abi pakkuda,“ toonitas piirivalvebüroo juht.