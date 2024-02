Konkurentsiamet: apteegireform ei ole konkurentsi ravimite müügiturul suurendanud

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul näitab analüüsi raames tehtud pisteline küsitlus, et apteegi omanikuks on küll proviisor, kuid samas on apteek tarne-, frantsiisi-, allüüri- ja muude lepingute kaudu jätkuvalt seotud teda varem omanud ravimihulgimüüjaga. „Ravimiameti andmetel on pärast 1. aprilli 2020 avatud üks apteegifrantsiisiga mitte seotud apteek, kuid ka seal ei ole tegemist uue proviisoromanikuga,“ ütles Pärn-Lee.

Lisaks kinnitas Konkurentsiameti läbi viidud küsitlus, et üksikute eranditega tegutsevad apteegid üüripindadel, mida üürivad frantsiisiandjalt või sama kontserni äriühingult. Klientide arvukuse mõttes tegutsevad apteegi pidamiseks headel äripindadel, näiteks haiglates või kaubanduskeskustes, frantsiisiketti kuuluvad apteegid, kelle sõltumatus on lepinguliselt piiratud. Konkurentsiamet teeb ettepaneku kaaluda lisameetmeid sellise olukorra lõpetamiseks, kus sõltumatu apteegi pidamiseks kasutatava äripinna kasutusõigus on frantsiisiandja kontrolli all.

Viimastel aastatel on kasvanud ka kahe suure hulgimüüja turuosad, mis kokku moodustavad juba rohkem kui 80% turust. Seejuures ligineb Magnum Medical AS-i turuosa 50%-le, ületades seega märkimisväärselt turgu valitsevat seisundit märkiva 40% künnise. Mõnevõrra on samal ajal kasvanud ka konkureeriva Tamro Eesti OÜ turuosa.