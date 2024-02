Kaitseministeeriumi kantsler arutas Ukrainas võimalusi kaitsealase abi tõhustamiseks

„Ukraina väljendas suurt tänu Eesti toetuse eest ja kinnitas pühendumist jätkamaks võitlust, kuni agressor on Ukraina piiridest välja surutud. Venemaa Föderatsioon pole loobunud oma strateegilisest eesmärgist Ukraina riik, rahvas ja identiteet hävitada,“ ütles Salm.

„Venemaa Föderatsioon on olulise osa oma ressurssidest sõjatööstuse ette rakendanud ning kõigis olulisemates varustuse ja laskemoona kategooriates suurendatakse tootmist. Ukraina on samuti kaitsetööstuse toodangu suurendamisel edusamme teinud, kuid lääneriikide abi on jätkuvalt võtmetähtsusega,“ ütles Salm.