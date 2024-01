Automaailma Paide kauplus pole ainult autoinimestele

Automaailma keti eestvedaja, AS Salome Auto juhatuse esimees Tõnu Savi selgitas, et täpset kuupäeva ei sooviks nad veel välja reklaamida, sest alles selle nädala alguses hakkasid nad poodi kaupa paigutama. „Esimene autotäis asju tuli esmaspäeval ja eks nüüd jooksvalt selgub, kuidas asjad lahenevad,” põhjendas ta.

Kogu Järvamaad teeninduspiirkonnana võttes Automaailma keti 18. pood, Paide kauplus katab Savi sõnul ära nii suure valiku autokaupadest, kuid mitte ainult. „Kuigi suunitlus on autoalane, siis on meil ka vabakaupadele oma osa. Samuti paneme Paide välja erinevaid tehnilisi tooteid lastele, elektriautodest -kartideni,” loetles ta. „Päris sellist valikut, mis Tallinna laos, me siiski kohapeale välja panna ei saa, kuid, nagu ikka, alles jääb ka koduleheküljelt tellimise variant.”