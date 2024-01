Isamaa toetusel toimub Türil jälle perepäev

Nagu eelmisel aastal, toimub ka tänavu veebruari lõpul Türi spordihoones suur perepäev. Kui mullu tekitasid lasteüritusel meeneid jaganud Isamaa erakonna poliitikud inimestes küsimusi, siis nüüd on korraldajad juba varakult välja reklaaminud, et sündmus toimub erakonna toel. Partei Türi piirkonna juht Sulo Särkinen loodab, et talvisest perepäevast saab traditsioon.