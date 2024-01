Uuring: iga teine teab mõnda lähisuhtevägivalla ohvrit

Statistika näitab, et Eesti on Euroopa Liidus üks vägivaldsemate suhetega riike, kus elu jooksul on oma paarisuhtes kogenud vägivalda lausa 41 protsenti naisi. „Nende numbrite taga on päris inimesed, kes on kogenud oma kõige lähedasemate inimeste läbi nii füüsilist kui hingelist valu ja kannatusi. Lähisuhtevägivald jätab inimeste eludesse jäljed, millest taastumine võib olla raske. Meil kõigil on võimalik anda oma panus, et tulevikus Eesti statistikast enam nii kurvastavat pilti ei näitaks,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste arendustiimi juht Andrea Kink.