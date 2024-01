Riigikogu aseesimehe Jüri tee viis ka Türile

Hommik algas külalistunniga Järva-Jaani gümnaasiumis, kus Ratas rääkis õpilastele Eesti saavutustest ja väljakutsetest. Muu hulgas tuli jutuks ka välispoliitika teemadel ning ühiselt arutleti, milliseid valikuid peaks tulevikus tegema nii, et Eesti inimeste heaolu kasvaks ja Eesti positsioon maailmas tugevneks. Kõlama jäid mõtted, et kaitsevõime hakkab sellest kui tugev on meie ühiskond ja kuidas me omavahel läbi saame. Kuulivestidest olulisem on, kui palju hoiab ühiskond kokku ja kas hoiab, sest see on meie kaitsevõime alus.