GALERII JA VIDEO ⟩ Pepco Paide kauplus avati riigilipu lehvides lindilõikamisega

Tegi lahti selliselt, et poe meeskond kogunes täies koosseisus välisukse juurde esimesi ostjaid tervitama, sümboolselt lõigati lahti ka avamislint, kõlasid tervistussõnad ja nende sekka ka üllatushüüdes.

Pole ju ülemäära tavaline, et ühe poe avamise juures saab näha ka riigilippu. Paides aga see just nii oli.