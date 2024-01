Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel sügisel Türil Vabriku puiesteel uue kodu omanikeks saanud kolmikute Brennani, Brendoni ja Brendani vanemad pingutavad korteri remondiga iga päev selle nimel, et juba kevadel saaksid pisipõnnid mugavalt koos emaga õue mängima minna. Praegu elab pere kortermaja viiendal korrusel, kust lastega õue minek on keeruline ettevõtmine. Paraku oli soetatud korter sedavõrd halvas seisus, et vajas kapitaalremonti. Nelja last kasvataval noorel perel on küll pealehakkamist ja töökad käed, kuid üksnes sellest uue kodu ehitamiseks ei piisa. Nii pöördusidki Külen Erala ja Jaanus Kask eelmisel aastal avalikkuse poole palvega neid ehitusmaterjalide, oskustööjõu ja ehitusteadmistega aidata. Kahjuks jäid nende palved üsna hüüdjaks hääleks kõrbes.

* A. H. Tammsaare muuseumi Vargamäel varahoidja Siiri Kvell ütleb, et paljud Vargamäele jõudnud inimesed pärivad, kus on kraavid, kus on kirikutorn, kuhu jäi lehm kinni. Teisipäeval, eesti kirjanduse päeval ja A. H. Tammsaare 146. sünniaastapäeval muuseumis avatud näituse «100 aastat soode kuivendamist Vargamäel» esimesed külastajad uurisid aga, kus see näitus siis on. Näitus pidi olema rehe all. Tõsi, samasse kohta, kus möödunud aastal avas president Alar Karis näituse «Tammsaare reisid ja reietused», oli ringikujuliselt üles riputada suur plakat kirjaga «100 aastat soode kuivendamist Vargamäel». Samas kõrval üks vana vanker, põrandal mõni kivi ja nurgas pingid. Näitusest pole jälgegi, ei ühtegi pilti, ei ühtegi rida juttu. Küllap kasutatakse tänapäevaseid tehnilisi võimalusi ja näitus kuvatakse kuidagi aida seintele. Palkseintel pole aga ühtegi projektorit. Selgust toob lõpuks näituse kuraator ja tekstide autor Siiri Kvell, kes paljastab, et väljapanek on samas ruumis ja natuke peidetud, tuleb astuda ringina üles seatud suure plakati sisemusse.