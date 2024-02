Toidukaart toimib: üle 90 protsendi ettenähtud abirahast läks käiku

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats selgitab, et toidukaardi näol on tegu üsna unikaalse süsteemiga kogu Euroopas, mis muudab toidu jagamise abivajajatele inimlikumaks. "Varem kasutati valmis pakitud toidupakke, mis paraku sisaldasid tihti tooteid, mida konkreetne inimene ei vajanud või soovinud. See omakorda tõi kaasa toidu raiskamist. Toidukaart lubab igal inimesel kauplusest ise valida, mida ta süüa soovib ning nii tarbib ta selle suurema tõenäosusega ka ära," selgitas Bats.