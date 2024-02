GALERII ⟩ Tavatu vaatepilt: Tartu rahu aastapäeva tähistati Paides uutmoodi

Mälestustahvel on leidnud koha uue kaubakeskuse ees oleval rohealal kinnitatuna paekivile. Kõrvuti mälestustahvliga avati seal ka vana rahvamaja ajalugu tutvustav infotahvel.

Varem samas asunud mälestuspingid Juhan Zeigerile, Ants Viidalepale ja August Roosilehele on hetkel viidud remonti, et neile tulevikus linnaruumis uus asukoht leida. Samas pole ka välistatud, et pingid jäävad oma kohale alles.