28. veebruaril tähistatav üleeuroopaline haruldaste haiguste päev paneb enamiku meist ilmselt õlgu kehitama. Tundub jälle üks veider komme ja mis asi see «haruldane haigus» üldse on? Aga kui teemasse süveneda, muutub esmapilgul kauge ja hoomamatu teema lähedasemaks. Tuhandetele eestlastele on see ka eluliselt lähedane – nad põevad mõnd haruldast haigust.