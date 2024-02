Paide gümnaasium harib noori ka välismaal

Euroopa Liidu kuulsa haritlase nimeline haridusprogramm Erasmus+ on kümne aasta jooksul õpi- ja kogemusrännet pakkunud kahele tuhandele järvalasele, kellest enamik on olnud õpilased ja õpetajad. Maakonna haridusasutused ja vabaühendused on kirjutanud selleks projekte üle kahe miljoni euro eest.

Aasta algus tõi hea uudise Paide gümnaasiumile. Olles olnud pikaaegne Erasmus+ partner, teenis kool välja programmi neljaaastase akrediteeringu üldhariduse valdkonnas, mis tähendab, et neli aastat saab kool rahvusvahelisi õpirändeid korraldada nii, et ei pea end igal aastal hindajatele tõestama. Akrediteering on justkui kvaliteedimärgis, mis kinnitab, et selle saanud asutus on valmis läbimõeldult panustama haridusvaldkonna arengusse rahvusvaheliselt.