Uuring: kiirtoidukohtade külastamine on kasvutrendis

Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul näitab uuring tarbijate hinnatundlikkuse tõusu. Huvi eripakkumiste vastu hakkas kasvama eelmisel aastal ja on nüüdseks jõudnud viimase 10 aasta kõrgeimale tasemele. Pandeemiale vahetult eelnevad aastad ja selle tippajale järgnev 2021. aasta olid eestimaalaste rahakotile leebemad ja taskukohastele hindadele ei pidanud nii suurt tähelepanu pöörama. Kiirtoidukohtades käidi siis rohkem sõpradega aega veetmas, samas kui perega väljas söömiseks valiti sagedamini mõni kallima hinnatasemega söögikoht. Möödunud aasta lõpp näitas selget muutust: tänased tarbijad mitte ainult ei tunnista oma kõrgendatud tähelepanu söögikoha hindade suhtes, vaid on hakanud senisest rohkem eelistama kiirtoidurestorane nii kiire nälja kustutamiseks kui kogu perega väljas söömiseks.

Hesburgeri turundus- ja arendusjuhi Ieva Salmela sõnul jälgivad nad kõikides riikides, kus nende restoranid töötavad, turutrende iga päev ja teevad vastavad kohandused kohe kui selleks vajadus tekib. „Näiteks kui kunagi mobiilirakendusega turule tulime, ei uskunud keegi, et inimesed selle kaudu nii usinalt tellima hakkavad,“ tõi Salmela näite. „Vaatame oma plaanides mitu aastat ette ja kogume näiteks juba täna restoranides kasutatud toiduõli, et muuta see Neste abil mootorikütuseks. Nagu ka uuring näitas, toetab iga teine vastaja, et järgiksime nulljäätmete põhimõtteid.“