Veel mõned päevad saab registreeruda eesti keele mentoriks

„Mida rohkem eesti keele rääkijaid mentoritena registreerub, seda rohkem keeleõppijaid saab hädavajaliku võimaluse eesti keeles vestelda. Mentoriteks ootame kõiki, kes valdavad eesti keelt ja saavad kasvõi tunnikese nädalas keeleõppijaga veebi vahendusel eesti keeles vestelda,” selgitas Keelesõbra programmi juht Ave Landrat. Veel märkis programmi juht, et iga keeleõppija kõrvale, keda koguneb tuhande ringis, oodatakse mentorit. „See tähendab, et iga mentori osalus ja registreerimine on väga oluline,“ lisas Landrat.