Ettevõte jätkab inseneride järelkasvu panustamist praktilise loengusarjaga TalTechis

“Inseneride järelkasv on Eesti majanduse jätkusuutliku arengu tagamiseks kriitilise tähtsusega, sest meie tööstussektoris on lähiaastatel puudu hinnanguliselt ligi ligi 70 protsenti vajalikest inseneridest. Jätkame ABB Engineering Masterclass programmiga, et anda oma järjepidev panus tööturule palavalt oodatud järgmise põlvkonna inseneride koolitamisse,” ütleb ABB Balti riikide maajuht Signe Nurms.

Tudengite poolt hästi vastu võetud praktiline loengusari töötati ABB inseneride poolt välja juba 2019. aastal. Seni vaheldumisi TalTechis ja Tallinna Tehnika Kõrgkoolis toimunud loengusari on sel kevadsemestril tagasi TalTechis. Tänavu viiendat korda toimuv kursus koosneb 12 loengust ning on valikainena avatud kõigile TalTechi inseneeria tudengitele. Varasemate aastate kogemuse põhjal oodatakse osalema enam kui poolsada üliõpilast.

“See on hea võimalus viia ennast kurssi valdkonna praktilise poolega ning kuulda inseneridest tippspetsialiste jagamas kogemusi oma igapäevatööst. Soovime anda tudengitele laiapõhjalise arusaamise inseneeriast ja näidata praktiliste näidete abil, et see valdkond on palju põnevam ja mitmekesisem kui vaid spetsiifiliste tehniliste probleemidega tegelemine,” ütleb tänavuse programmi ABB poolne eestvedaja sagedusmuundurite tehase personalijuht Indrek Lepner.