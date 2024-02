RIA: mõjuga küberintsidentide arv kasvas aastaga veerandi võrra

Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse on kaasnenud Kremli-meelsete häkkerirühmituste aktiivne tegevus, mis on samuti tabanud Ukrainat toetanud riike. Eesti puhul on see väljendunud eelkõige ummistusrünnetes avaliku, aga ka finants-, transpordi- ja meediasektori veebilehtede ja e-teenuste vastu.

Rekordi tõi september, mil RIA registreeris 84 ummistusrünnet – seda on rohkem kui terve 2021. aasta jooksul kokku. „Võrreldes varasemaga on ideoloogiast kantud rünnakud muutunud oluliselt sihitumaks, mistõttu näeme ka mõjuga intsidentide kasvu,“ kirjutas RIA peadirektori asetäitja Gert Auväärt täna avaldatud küberturvalisuse aastaraamatus.

Tänu kaitsemeetmetele on ummistusrünnete mõju olnud enamasti siiski väike – lühiajaliselt on katkenud mõne veebilehe või teenuse töö või on need olnud tavapärasest aeglasemad. Üks tõsisemaid juhtumeid toimus septembris, kui rongipiletite müük peatus ligi ööpäevaks.

Venemaa agressioon on hõlmanud ka arvukaid küberründeid Ukraina taristu pihta. Sealsete õppetundide valguses on RIA viimastel aastatel järjest rohkem panustatud elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete ja asutuste küberturbesse: muu hulgas on aidatud neil turvatestimisega nõrku kohti üles leida, koolitatud töötajaid küberohtude teemal ning harjutatud küberrünnakute lahendamist õppustel.

„Valusa meeldetuletuse, et võid pihta saada sinust tuhandete kilomeetrite kaugusel toimuva konflikti mõjudega, tõi Iisraelis toodetud tööstusautomaatika seadmete vastu suunatud rünnak, mis häiris novembris ja detsembris Eesti kohalike katlamajade ja pumbajaamade tööd,“ viitas Auväärt.