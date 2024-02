Eesti kaitseväelased Iraagis said kodumaise sauna

„Saun jõudis Eestist meieni maismaasaadetisena transpordipakendis. Kompanii ja toetusüksuse võitlejatel kulus paar päeva, et saunamaja üles seada. Missioonipiirkonnas viibivad kaitseväelased on alati sauna väärtustanud, sest see turgutab nii keha, kui vaimu ja on miski tõeliselt kodumaine,“ ütles Estcoy-19 kompaniiülem major Priit Lillemets ja lisas, et enamus sõduritest on juba saunamõnusid nautinud ja ülejäänud teevad seda esimesel võimalusel, kui teenistusülesannetest tekib vaba hetk.

Saunamaja ja kerise kinkisid kaitseväelastele kodumaised ettevõtted Ecosaun ja Saunum. „Eesti inimeste, sealhulgas ettevõtjate toetus on sõjalisel operatsioonil viibivatele sõduritele oluline tunnustus ja motivaator, et kodust eemal oma ülesandeid veelgi suurema innuga täita,“ ütles Eesti kontingendi ülem kolonelleitnant Vladimir Kolotõgin ja lisas, et kodumaine saun on eestlaste linnaku Camp Bulldogi kindlasti hubasemaks muutnud. Seda et saunamajast on saanud oluline osa linnakust, ilmestavad sauna ette loodud puhkeala ja selle seinal Eesti lipp ja missiooniüksuste lipud.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates 2023. aasta aprillist. Praegu Iraagis viibiv teine kontingent on ülesandeid täitnud neli kuud. Eesti kontingenti kuuluvad ohvitserid ja allohvitser sõjalise nõustamise grupis, jalaväekompanii Estcoy-19 ja rahvuslik toetusüksus. Eesti näitab oma osalemisega, et toetab oma liitlaseid ning panustab julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.