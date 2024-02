Võrklaev: teine ja kolmas sammas pakuvad pensionipõlves lisaraha

„Teine ja kolmas sammas on jätkuvalt ühed populaarseimad investeerimistooted, vastavalt 510 000 ja 200 000 kogujaga. Oleme aastatega uuendanud seadusi, et võimalusi ja tingimusi veel paremaks teha. Nii jõustus sellest aastast võimalus esitada avaldus teise samba maksete suurendamiseks ja seeläbi oma pensionitulusid tulevikus kasvatada. Praktikas on ilmnenud mõned väiksemad vajakajäämised kehtivates seadustes, mille nüüd ka korda teeme,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.