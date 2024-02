Kaitseväe Akadeemia ja liitlasriikide sõjakoolide õppurid harjutasid talvist sõjapidamist

„Eestis on talvist aega orienteeruvalt kuus kuud, mistõttu peame olema valmis kaitsma oma riiki ka külmades ja märgades tingimustes,“ ütles talvesõja kursuse läbiviija Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna jalaväerühma grupi õpetaja kapten Reigo Kullamaa. „Õpetame talvesõja kursusel oskusi, mida tulevased ohvitserid ja allohvitserid saavad oma sõduritele edasi anda ja mis võimaldavad nende üksustel oma ülesandeid täita.“

„Ilm on siin loomulikult erinev Portugali omast, kuid põnev on õppida uues keskkonnas hakkamasaamist ja ellujäämist,“ ütles kursusel osalenud Portugali Sõjaväeakadeemia kadett João. „Jääaugus käisin esimest korda elus. Olen tahtnud seda pikalt proovida ja see oli väga tore kogemus.“