Selveri kampaania aitas sünnitusosakonnal tehnikat osta

Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand ütles, et haigla on koostöö üle väga rõõmus. «Tegelikult on meil nii eelmiste aastate kui ka tänavune summa juba mõnes mõttes ära kasutatud, sest mullu juulis ostis haigla vastsündinute jälgimis- ja intensiivravilaua, mille tarvis koguti raha juba aastaid,» märkis ta.