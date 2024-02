Maleõpetaja Hillar Hanssoo pärand – toetame andekaid Paide lapsi

Maleõpetuse traditsioonide hoidmine on üks osa kooli identiteedist. Tegemist on ühe vähestest koolidest Eestis, kus on maleõpetus, ja tõenäoliselt on tegemist kooliga, kus maleõpetus on olnud järjepidevalt kõige pikemat aega õppekava osa.

Kool korraldab igal aastal üleeestilist Hillar Hanssoo nimelist maleturniiri koolinoor­tele. Olen kindel, et sajad ja sajad vilistlased, kes omandasid malemängu põhitõed, tõstavad siiani aeg-ajalt malenuppe.

Mina olin üks tema õpilastest ja käisin üheksa aastat male­treeningutel. Mäletan, et olin neljanda või viienda klassi õpilane, kui maleõpetaja ütles: «Ma ei treeni sind professionaalseks maletajaks, vaid minu eesmärk on, et sinust kasvaks inimene, kes oskab malemängu oskusi ja teadmisi kasutada reaalses elus».

Toona tekitas see fraas pisut imestust, sest lapsena oli kõige olulisem ainult võita ja usk, et suudan võita kõiki. Maleõpetaja tarkusetera tundus vähe ambitsioonikas ja mõtlesin, et ta ei usu minusse. Tagantjärele tuleb tõdeda, et tema sõnades oli ambitsioonikust ja usku minusse oluliselt rohkem, kui toona oskasin arvata.

2002. aastal, kui Hillar Hanssoo lahkus meie seast, moodustas Paide linnavolikogu temanimelise heategevusliku sihtkapitali Andekas Laps, mille seemneks oli Hanssoo pärandvara. Seesama sihtkapital on teadlikult või teadmata lähtunud samast printsiibist, mida maleõpetaja jagas minuga. Esile ei tõsteta ainult neid lapsi, kes sihivad professionaalse sportlase või muusiku karjääri, vaid silmas peetakse mitmekülgseid andeid ning oskust neid andeid praegu ja tulevikus rakendada.

Üle 20 aasta jooksul on mitusada Paide last saanud rahatuge just sellest sihtkapitalist, et julgustada nende sihtide püüdmist ja aidata kaasa enesearengule. Maletajad, sportlased, muusikud, tantsijad, tublid õpilased, nooraktivistid – kõik on omamoodi andekad.

Andekate laste märkamist jätkatakse ka tänavu. Sihtkapital on alati põhinenud Paide heade inimeste ja ettevõtete annetustel. Kutsun kaaslinlasi üles ka seekord sihtkapitalile annetama, et saaksime Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Paide muusika- ja teatrimajas tänada andekaid lapsi.

Annetada on võimalik Saaja: Paide Linnavalitsus IBAN: EE421010030228771016 Selgitus: Andekas Laps