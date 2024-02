Tõnis Orumaa: Tartu rahust ja vabadusest

Lahingutandrite taustal jäävad tihti tähelepanuta just need võitlused, mis käivad muudel rinnetel ja kinnistavad lahinguvälja kangelasteod. Aegade jooksul on meie diplomaatilised oskused koos sõjakunstiga tekitanud võimalusi liikuda samm-sammult oma riigi poole. Nende sammudega jõudsime eesmärgini, kus vastaspoolel puudus 1920. aastal võimalus ignoreerida oma väiksemat naabrit. Just vabadussõjas sai meie vaenlane aru, et ei suuda enam selles Taaveti ja Koljati võitluses kaotusi kanda. Kaotused sõjatandril loodeti tagasi teha diplomaatilises lahingus ja panna piir jooksma Rakvere liinilt, et ikkagi näidata oma suursugust võitu. Meile kõigile korra kätte võidetut ei saanud diplomaatilise lahingu tandril maha mängida. Nii nagu sajandeid on pidanud eestlased ellujäämiseks kasutama kõiki oskusi, nii ka nüüd. Oskusliku diplomaatia tulemusena saime omariikluse, mida olime nii pikalt oodanud. Eesti sünnitunnistusele kirjutati alla Tartus 02.02.1920. Kuigi meie vabadus jäi üürikeseks, andis see sisemist jõudu oodata ikke purunemist ja olla jälle vabad.