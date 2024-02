Selveri heategu jõudis haiglasse

Selveri juht Kristi Lomp ütles, et ettevõttel on au olla Eesti ühe pikima traditsiooniga heategevuskampaania eestvedajaks. "Kampaania eesmärgiks on aidata kaasa laste tervishoiu parandamisele ning kutsuda ühiskonda kaasa aitama ja märkama. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartnerite abiga täidame seda missiooni juba 21. korda," märkis ta.