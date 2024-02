Järvamaal kütiti aastaga sadu metskitsi ja -notsusid

Nii saab teada, et Järvamaal kütiti 314 metskitse, 462 metssiga ja kaks punahirve.

Metskitse küttimine

Jahise andmete põhjal kütiti 8370 metskitse. Jahisesse on kogutud 277 jahipiirkonna andmed ehk 86,5% kõikidest piirkondadest ning kui lisada sinna veel 13,5% ehk ülejäänud piirkondade andmed, siis võib kokku kütitud olla 9500 metskitse ehk 65,63% kokkulepitud küttimismahust.

Nelja maakonna: Tartumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Saaremaa andmed on kõikide jahipiirkondade kohta olemas. Kõige tagasihoidlikumalt on kütitud Võrumaal (32,61%), Valgamaal (34,56%), Raplamaal (37,59 %), Läänemaal (38,26%) ja Harjumaal (31,72%). Kõige kõrgem täitmise protsent on aga Saaremaal (87,36%), Hiiumaal (69,74 %) ja Pärnumaal (68,23%).

Metssigade küttimine

Keskkonnaagentuuri soovitus oli 2023/2024. aastaks küttida 15 750 metssiga ja jahindusnõukogudes lepiti kokku 12 864 isendi küttimises.

22.12.2023 kehtestas Keskkonnaamet oma käskkirjaga kohustuseks 15 034 isendi küttimise. 06.11.2023 seisuga olid Jahise andmetel 262 jahipiirkonda küttinud kokku 5161 metssiga. Liites juurde puuduolevad 18%, siis orienteeruvalt kütiti 31% küttimismahust ehk 6090 isendit.

Aastalõpu seisuga kütiti aga Jahise andmetel 50,2% kehtestatud mahust ehk 8006 isendit. Kui lisada ka juurde 13,75% ehk need jahipiirkonnad, kelle andmeid ei ole, siis võib kinnitada statistika alusel, et aasta lõpuga on kütitud 9050 metssiga ehk ligikaudu 60% küttimismahust.

Punahirve küttimine

Jahindusnõukogudes lepiti kokku 3385 punahirve küttimises, mis jäi alla natuke keskkonnaagentuuri soovitusele – 3528 isendit. See erinevus on võrdlemisi tühine, sest enamikel maakondadel võib hirve küttida limiidivabalt, sest need olid liiga väikesed.

Enamik hirvi kütitakse endiselt meie saartel ja nii oli kohustus Saaremaal küttida 2304 isendit ja Hiiumaal 593 isendit.