Vähem raha ja suuremad kohustused – Paide teater kohaneb kitsamate oludega

Paide teater on astunud uuele kevadhooajale vastu teadmisega, et raha on oluliselt vähem kui eelmisel aastal, kuid tulu tuleb teenida kolmandiku rohkem. Lisaks on teatri põhituumikus tänavu nelja asemel kolm inimest. Pole just rikkalik pagas, millest lähtuda, ent teater vaatab siiski optimistlikult tulevikku ja on kohandanud oma plaane vastavalt oludele. Esimene esietendus on 2. aprillil.