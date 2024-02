Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Anton Hansen Tammsaare ja tema Vargamäe-maastikud on Eesti üks tuntumaid kirjanduslugusid, siis on veel üks Järvamaalt pärit kirjanik märksa hilisemast ajast, Ene Mihkelson, kelle loomingu üks läbivaid motiive on samuti Kesk-Eesti maastikud. Eesti kirjanduse pidunädalal avati eelmisel reedel Esna galeriis kirjaniku 80. sünniaastapäeva puhul näitus ning temast kõneles sõber ja mõttekaaslane Marju Lauristin.

* Paide teater on astunud uuele kevadhooajale vastu teadmisega, et raha on oluliselt vähem kui eelmisel aastal, kuid tulu tuleb teenida kolmandiku rohkem. Lisaks on teatri põhituumikus tänavu nelja asemel kolm inimest. Pole just rikkalik pagas, millest lähtuda, ent teater vaatab siiski optimistlikult tulevikku ja on kohandanud oma plaane vastavalt oludele. Esimene esietendus on 2. aprillil.