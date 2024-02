Uus infoteenus on toeks elu keerukaimatel hetkedel

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös valminud infoteenus on loodud lähtudes küsimustest ja muredest, mis on vestlustes inimestega enim esile kerkinud. Riigiportaalist eesti.ee leitav infoteenus sisaldab infot surma registreerimise, surmatõendi saamise, matusetoetuse, pärandi ja lahkunu rahaasjade ajamise kohta, kuid juhib ka tähelepanu sellele, miks on oluline rääkida oma lähedastega matuse planeerimisest.

„Kuigi tegemist on teemaga, millest ei taheta väga palju rääkida, on tegemist ühe paratamatu elu osaga, millele tuleb mõelda,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas. „Igaüks peaks läbi mõtlema selle, millisena ta enda lahkumist siit ilmast ette näeb, ning kui vähegi võimalik, tuleks sellest ka lähedastele teada anda. Nii on raskel hetkel lähedastel veidigi lihtsam ning tohutu asjaajamise asemel on lähedastel võimalus vaimselt tegeleda tõenäoliselt ühe oma raskeima hetke üleelamisega,“ selgitas ta.

Esialgu on tegemist veebipõhise infoteenusega, kus info vajalike toimingute kohta on esitatud selgelt ja arusaadavalt. RIA personaalriigi osakonna juhi Taavi Ploompuu sõnul on sündmusteenust plaanis lähiajal täiendada matusetoetuse taotlemise võimalusega. „See tähendab, et matuste korraldaja saab taotluse esitada kohalikule omavalitsusele otse eesti.ee keskkonnast,“ märkis ta.