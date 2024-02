Täna ennelõunal tassiti SEB pangaautomaat Paide keskväljaku äärsest hoonest, kus see on aastaid seisnud, suurde furgoonautosse. Nii mõnigi möödakäija võis ehmatada, et ega jultunud röövlid ole päise päeva ajal tegutsema asunud. Aga ei, automaat sõidutati hoopis Paide Selveri juurde, kus saab olema sularahamasina uus asukoht.